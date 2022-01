Maschera Osimhen, dott. Ruggiero: “Con l’Inter ne avrà una più piccola e leggera”

Il dottor Roberto Ruggiero, colui il quale ha creato la mascherina protettiva di Victor Osimhen, è intervenuto a Si Gonfia la Rete, trasmissione in onda su Tele A: “La maschera non cambierà per Venezia, sta guarendo velocemente e prima dei tempi previsti e stiamo già studiando una soluzione meno invasiva. Tra 15 giorni potrebbe indossarne una più piccola e leggera. Per l’Inter? Sì, avrà le stesse caratteristiche ma sarà più aperta, ci stanno lavorando anche Canonico e Tartaro. Più minuti con la nuova maschera? Sono cose diverse, già la maschera attuale non lo stressa, non se ne accorge quasi e già poteva giocare più minuti. Ma vuole ancora qualcosa di meno impattante e la stiamo studiando, anche se l’attuale non gli da’ fastidio. E’ contento e grato comunque per la maschera che lo protegge anche negli allenamenti”.