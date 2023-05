Materazzi: "A Napoli mi chiamarono juventino, avrei preferito figlio di pu**ana"

"Ero a Napoli, anche se non tifo per loro mi aveva fatto piacere per il loro Scudetto, vedere una città festeggiare così è bellissimo".

TuttoNapoli.net

Intervistato da Gianluca Gazzoli sul suo canale YouTube, l'ex difensore nerazzurro Marco Materazzi racconta un aneddoto simpatico avvenuto qualche tempo fa: "Ero a Napoli, anche se non tifo per loro mi aveva fatto piacere per il loro Scudetto, vedere una città festeggiare così è bellissimo. Sono uscito, ero al telefono e una persona mi dice 'ma si tu?'. E io rispondo di sì. Mi ha detto ancora: 'E tu vieni qua senza dire niente?'.

Io non avevo mai visto questa persona, ero al telefono e quindi non ho risposto. A quel punto mi ha detto: 'O, ma non parli, sei proprio juventino!'. Gli ho detto che mi aveva offeso: 'Cioè dimmi figlio di pu**ana ma juventino no'".