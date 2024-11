Materazzi: “Buongiorno rimpianto per l’Inter? Acerbi tra i migliori, ha fermato pure Haaland”

L'ex difensore dell’Inter Marco Materazzi commenta così il potenziale rimpianto dell'Inter su Alessandro Buongiorno

Nel suo intervento ai microfoni di The Italian Football Podcast, l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi commenta così il potenziale rimpianto dell'Inter su Alessandro Buongiorno: "Domenica sera ero a San Siro e ho visto la partita Inter-Napoli. È stata una prestazione impressionante di Buongiorno. Anche perché ha vinto facilmente nell'uno contro uno con Thuram, che è forte e veloce. Il Napoli lo ha pagato 40 milioni di euro, ora come minimo ne vorrebbe 60 di milioni. Se Antonio Conte resta al Napoli, forse Buongiorno resterà al Napoli. È una buona squadra e un buon club.

Acerbi può avere 50-60-70 anni, ma domenica è stato l'uomo della partita. Lukaku non ha toccato palla. Per me l'età conta, ma non è così importante. Se è in forma, può giocare fino a 38-39 anni. Vedremo. Al momento Acerbi, è uno dei migliori difensori in Italia. Ha fermato anche Haaland".