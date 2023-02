Materazzi: "Complimenti al Napoli! Inter a distanza abissale, non deve guardare troppo oltre"

Dagli studi di Dazn arriva il commento a caldo dell'ex nerazzurro Marco Materazzi dopo la vittoria dell'Inter nel derby con il Milan.

Dagli studi di Dazn arriva il commento a caldo dell'ex nerazzurro Marco Materazzi dopo la vittoria dell'Inter nel derby con il Milan: "Non c'è stata partita. È andata bene al Milan, visto l'ultimo periodo poteva finire molto peggio... La distanza dell'Inter dal primo posto è abissale, bisogna fare i complimenti al Napoli. La squadra è in fiducia, gioca bene, ha tanti cambi se pensiamo che hanno Raspadori e Simeone in panchina.