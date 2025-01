Materazzi: "Se la Supercoppa pesa? L'Inter è attrezzata, cambia che il Napoli non le gioca"

vedi letture

"Sappiamo che è favorita stasera… e questo è il più grande timore per noi interisti". Parla così Marco Materazzi, presente a Riyadh in occasione della finale di Supercoppa Italiana (in programma stasera) tra Inter e Milan. "Cosa ha portato Conceicao al Milan? Ha dato entusiasmo, probabilmente sta cercando di recuperare quei giocatori che avevano perso un po' di "simpatia" nel gruppo. Sono forti e pericolosi, Theo Hernandez è uno che può fare la differenza in qualsiasi momento. Spero che non la faccia stasera. Conceicao ha fatto la gavetta e poi grandi cose col Porto. Come ho detto per Thiago Motta, tifo per lui ma spero che non vinca mai contro l'Inter".

Queste partite di Supercoppa possono pesare sul campionato? "Più che partite che pesano, vedo più il Napoli che non le gioca. Questa può essere la differenza. Ormai le squadre hanno 25-30 giocatori, l'Inter è ben attrezzata. Il Napoli sta dimostrando di correre ma alla fine se la dovrà giocare con l'Inter".

Lautaro uomo da finali. "In semifinale poteva segnare, speriamo se li sia tenuti per la finale. Mi auguro che possa alzare un trofeo che per lui è molto importante. Sa di essere un campione e di poter aspirare anche a trofei personali, ma per farlo deve vincere con l'Inter. Quanto è bello vincere un derby? Sempre fantastico, anche se non ne ho vinti tantissimi, ai miei tempi il Milan era veramente forte. Ma c'è sempre stato massimo rispetto".

Hai incrociato Ibrahimovic in questi giorni? "No, ma io non ho nessun tipo di problema. Non è mio amico, lui fa la sua strada e io faccio la mia".