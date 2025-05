Nuovo cambio modulo? Conte: “Abbiamo sempre trovato accorgimenti per schierare i migliori”

vedi letture

Tanti i temi affrontati da Antonio Conte in conferenza stampa questo pomeriggio alla vigilia della sfida di domani alle ore 18 contro il Lecce.

Ha variato, sperimentato quasi tutti i moduli, ma la squadra aveva dato consistenza nell'ultimo periodo. E' il caso di cambiare?

"Noi abbiamo sempre trovato nell'emergenza la formula giusta. All'inizio poteva non essere quella giusta, col Monza siamo partiti in un modo e abbiamo finito in un altro, non ci sono formule infallibili. So benissimo che tutto dipende dal risultato, se vinci hai scelto la formula giusta, ma non è giusto questo. Cerchiamo di fare necessità virtù, mettendo i giocatori migliori per continuare a fare quanto fatto nell'ultimo periodo. Non abbiamo cambiato tanto, abbiamo trovato accorgimenti ma l'idea, il gioco, l'applicazione sono rimasti altrimenti non avresti questi numeri e questa miglior difesa in Europa se non ci fosse studio, lavoro".