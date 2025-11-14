Matri non ha dubbi: "Italiano sarà il prossimo allenatore di una big"

vedi letture

Non ha dubbi Alessandro Matri, talent Dazn ed ex centravanti di Serie A. Parla così di Italiano, allenatore del Bologna, squadra che domenica scorsa ha superato 2-0 il Napoli al Dall'Ara: "Italiano sarà il prossimo allenatore di una big. Sarà la prima scelta di una big nei prossimi anni. Sembra passare inosservato il campionato del Bologna ma è quarto.

Italiano è cresciuto tanto, si è messo in discussione. Giocava con una difesa alta e la sua idea a Firenze, invece a Bologna ha cambiato, si è anche abbassato e ha vinto la Coppa Italia. Mettere in discussione le tue idee è sinonimo di maturità e crescita. E poi sa sfruttare tutta la rosa che ha qualità".