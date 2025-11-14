Matri non ha dubbi: "Italiano sarà il prossimo allenatore di una big"
TuttoNapoli.net
Non ha dubbi Alessandro Matri, talent Dazn ed ex centravanti di Serie A. Parla così di Italiano, allenatore del Bologna, squadra che domenica scorsa ha superato 2-0 il Napoli al Dall'Ara: "Italiano sarà il prossimo allenatore di una big. Sarà la prima scelta di una big nei prossimi anni. Sembra passare inosservato il campionato del Bologna ma è quarto.
Italiano è cresciuto tanto, si è messo in discussione. Giocava con una difesa alta e la sua idea a Firenze, invece a Bologna ha cambiato, si è anche abbassato e ha vinto la Coppa Italia. Mettere in discussione le tue idee è sinonimo di maturità e crescita. E poi sa sfruttare tutta la rosa che ha qualità".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina UfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato” di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com