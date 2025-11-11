Podcast Mattei: "Viste le difficoltà del Napoli, campionato in cerca di autore"

Ospite ai microfoni di 'Maracanà', trasmissione di Tmw Radio, è stato il giornalista Stefano Mattei.

Scudetto, sarà duello tra Roma, Inter e quale altra squadra?

"E' un campionato in cerca d'autore. Si continuano ad alternare le squadre e manca identità lì davanti. Sono già cambiate 4 panchine, di cui ben 3 di squadre che dovevano lottare per lo Scudetto. Ed è un'anomalia. Potrei dire il Milan ma non ha un centravanti, il Napoli abbiamo visto che difficoltà ha. La Juve potrebbe migliorare con Spalletti, ma non so quanto".

Roma sottovalutata nella corsa al titolo?

"Ha la miglior difesa del campionato ma bisogna anche riconoscere che la Roma ha avuto avversarie che si sono mangiate gol e Svilar ha fatto dei miracoli".

Lazio, come commenta la situazione Sarri-arbitri e la risposta del club?

"Sarri ha fatto una premessa nel suo intervento, dicendo che l'arbitro non ha inciso a San Siro. Ha fatto un giudizio generale su questa generazione di arbitri. Però mi ricordo di allenatori che hanno detto cose molto più dure. La società è all'angolo, perché Sarri continua a lanciare bordate sul mercato e ha fatto un comunicato quasi contro il suo allenatore, surreale, cosa che non ricordo in altre squadre. Dicono sia stato fatto per evitare un deferimento, ma non è così. Forse il presidente Lotito, messo fuori dalla porta, spera di rientrare in Lega. E poi i tifosi della Lazio si aspettavano un comunicato per spiegare dove si andrà a gennaio sul mercato".