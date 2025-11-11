Ag. Lobotka chiarisce a Crc: “Conte come un padre. Con lui è dura, ma la frase sul futuro era una battuta”

Branislav Jasurek, agente di Stanislav Lobotka, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Radio CRC, chiarendo il senso delle dichiarazioni circolate in tutta Italia nelle ultime ore (e che vi abbiamo riportato fedelmente qui) e ribadendo il profondo legame che unisce il suo assistito alla città di Napoli e al tecnico Antonio Conte.

Nelle ultime ore sono circolate alcune sue dichiarazioni sul futuro di Stanislav Lobotka e sul suo rapporto con il mister Conte. Può chiarire meglio il suo pensiero a riguardo? “Sì, ho visto oggi sui social quello che è circolato e sono rimasto molto sorpreso, perché si tratta di frasi completamente fuori contesto. È vero che faccio parte di un podcast qui in Slovacchia, che parla della Nazionale, del commissario tecnico e dei giocatori. In quella puntata ho parlato di Lobotka in termini molto, molto positivi. Alla fine, ho detto che con Antonio Conte è dura allenarsi perché è un allenatore molto esigente, ma ho aggiunto che sono felice di questo, perché lui è un vincente e grazie a lui la squadra sarà ancora campione. Poi ho scherzato dicendo che magari Lobo sarà stanco e potremo fare un trasferimento in estate, ma era chiaramente una battuta, come tutti hanno capito, visto che sono un agente e per me ogni trasferimento è un 'affare'. Tutta questa storia che è nata è per me incredibile. Forse può succedere solo in Italia, perché chiunque abbia ascoltato il podcast in lingua originale sa perfettamente che era solo una battuta. E tutti sanno anche che il rapporto tra Antonio Conte e Stanislav Lobotka è come quello tra padre e figlio, e non cambierà mai. Chi prova a mettere in dubbio questo legame non avrà successo, perché sono sicuro che insieme vinceranno ancora tanti titoli”.

Lobotka è un calciatore chiave per il tecnico Conte, per il Napoli e per i suoi tifosi. “Il legame tra Stanislav, il Napoli, la città e i tifosi è e resterà sempre molto simile a quello che Marek Hamšík ha avuto con Napoli. Per Stanislav, Napoli è come una seconda casa. Ha comprato un’abitazione lì, si sente davvero a casa sua. Lo dimostra in ogni gara, e spesso due volte a settimana, in campo. Ed è questo ciò che conta davvero”. Lobotka è alla sua settima stagione in azzurro, con due scudetti e una Coppa Italia che hanno reso il suo nome parte indelebile della storia del club. “Stanislav è già stato due volte campione d’Italia e ha piena fiducia di poter vincere il titolo una terza volta. Ha anche i suoi sogni in Champions League con il club. La scorsa stagione è stata molto positiva, ma ogni volta che parliamo, il tema è sempre lo stesso: vincere, conquistare titoli. Ora ha 30 anni, ed è il momento della carriera in cui vuole continuare a sollevare trofei. E si trova nel club giusto per riuscirci”.

Nei prossimi giorni, Lobotka affronterà due impegni fondamentali nella corsa al Mondiale, contro Irlanda del Nord e Germania. Come si vivono in Slovacchia questi appuntamenti? “La nostra squadra, con Francesco Calzona e lo staff italiano, ha dimostrato di essere abbastanza forte da battere la Germania in casa con un 2-0. Adesso ci aspettano due partite molto importanti: la prima venerdì contro l’Irlanda del Nord. Sarà una gara dura, come sempre contro di loro, ma crediamo davvero che i ragazzi possano vincere e poi viaggiare verso Lipsia per la partita di lunedì contro la Germania, provando a ripetersi. Dopo l’Europeo straordinario dello scorso anno, questo potrebbe essere il prossimo grande traguardo per la Nazionale slovacca. Stanislav è uno dei leader del gruppo, insieme a Škriniar e Hancko. Credo davvero che, con la loro mentalità e la loro preparazione tattica, abbiano grandi possibilità, come hanno già dimostrato battendo la Germania. Quindi… in bocca al lupo a loro!”.