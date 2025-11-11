Rastelli: “Conte ha esternato un suo disagio, dà il 110% e lo richiede ai suoi. ADL perfetto"

vedi letture

Massimo Rastelli, allenatore ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Vedendo la gara di ieri è un Napoli sottotono, è stato surclassato dal punto di vista fisico dal Bologna, grande pressione e intensità dei rossoblù, hanno messo in grandissima difficoltà il Napoli, mai pericoloso verso la porta avversaria. Una sola squadra in campo dopo il vantaggio Bologna”.

Sulle dichiarazioni di Conte: “Antonio ha esternato un suo disagio, lui dà il 110 % e lo richiede ai suoi giocatori, ma il suo disagio è che si rende conto nonostante il lavoro maniacale e le sollecitazioni, vede che il rendimento di ogni singolo giocatore non è quello che si aspetta. Lui non sta riuscendo a incidere, ma De Laurentiis è stato perfetto, ha evidenziato che ha tutto il sostegno per la società. Conte vuole che i giocatori facciano di più sotto l’aspetto mentale, se lui riscontra che la squadra ha recepito il suo messaggio lui è disposto ad aiutarli per farli rendere al massimo, Conte deve ascoltare la squadra e viceversa”.

Sul Napoli: “Lo scorso anno la squadra ha raschiato il barile tutte le domeniche, ci sono tanti giocatori che non sono abituati, avere tutte queste pressioni logora, Conte sa che il Napoli doveva alzare l’asticella ma c’è frustrazione perchè non ci riesce. C’è una parola chiave nella sua intervista e ovvero l’alchimia. Lui ha parlato con i vecchi giocatori e gli avrà fatto un discorso, sui nuovi invece vedo che al momento non si sono integrati. Secondo me lui ha fatto capire ai vecchi che bisogna alzare l’asticella, poi bisogna integrare i nuovi altrimenti diventa difficile specialmente visto i vari infortunati. Il tecnico deve prendere coscienza dello stato delle cose, Conte sta cercando di intervenire e ieri ha chiesto aiuto. Ora ci vuole un senso di responsabilità da parte di tutte le componenti”.

Su Bologna-Napoli: “Ci si aspettava una reazione ma non c’è stata. La squadra è in un momento di difficoltà, andar sotto ha peggiorato le cose. Quando stai bene e sei in partita magari recuperi”