Tweet ADL, Gazzetta: "Capito a chi era rivolto il messaggio? Non solo a Conte"

Il tweet di De Laurentiis di ieri è stato deciso. "Parole mirate, precise, forti", scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Si analizza anche il sottotesto del suo messaggio. Sono parole, si legge, "che mettono fine al caso Conte e che sembrano anche un messaggio del club a squadra e ambiente: tutti con Antonio, che gode della massima fiducia della società e che saprà confermarsi ai vertici del campionato".

Il quotidiano aggiunge anche dei retroscena sulla giornata di ieri: "L'incontro con l'allenatore non c'è stato, ma una lunga chiacchierata al telefono sì. Antonio è tornato a Torino dalla famiglia per festeggiare il compleanno della figlia e rientrerà a Napoli soltanto stasera. Chissà che non possa esserci l'occasione anche per un faccia a faccia con De Laurentiis prima della ripresa degli allenamenti fissata per domani pomeriggio. Di sicuro incrocerà Manna. E poi comincerà a confrontarsi con chi è rimasto a Castel Volturno", si legge.