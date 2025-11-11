Clamoroso, ag. Lobotka: “Perché non riposa? Può partire se resterà Conte"

vedi letture

Branislav Jašurek, agente di Lobotka, aveva rilasciato alcune dichiarazioni in Slovacchia il 21 ottobre dopo l'infortunio di Lobo col Genoa che lo aveva costretto a saltare la nazionale: "Il Napoli ha investito bene negli ultimi tempi e ha acquistato nuovi giocatori. Non capisco perché Lobotka abbia dovuto giocare tre partite difficili in otto giorni prima della nazionale. Avrebbero potuto dargli un po' di riposo per giocare con la Slovacchia. Sono nervoso", aveva detto. Il riferimento era all'infortunio contro il Genoa prima della precedente sosta.

Poi l'agente di Lobo ha parlato anche di futuro con le sue parole riportate da Sport24.sk: "Se vincesse il terzo scudetto, sarebbe più facile per lui andarsene, ma non amo fare previsioni. Ora ha un contratto migliorato e potrebbe rimanere per altri anni. Ma ha già 30 anni e sarà quasi irrealistico continuare così fisicamente con Conte allenatore che richiede cose eccessivamente impegnative".

E ancora: "Per me il trasferimento estivo può avere assolutamente senso, ma dipende anche dalla cifra. Stani sta bene in Italia, ma se Conte resta ancora al Napoli, penso che Lobotka mi metterà pressione per andare via. L'estate, però, è ancora lontana".