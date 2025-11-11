Moggi: “Da Conte avviso ai naviganti. Classifica non ancora preoccupante, ma prestazioni sì”
“Noia e sconforto, la Juve attende la cura Spalletti”. Sulle pagine di Libero, come ogni martedì, Luciano Moggi analizza l’attualità del campionato, “piuttosto dimesso rispetto al precedente, se si considera che all’undicesima giornata sono stati segnati 58 gol in meno rispetto a un anno fa”.
Nel suo articolo, l’ex dg della Juventus si sofferma soprattutto sul club bianconero: “Dopo il brutto 0-0 nel derby, Spalletti ha detto a chiare lettere ‘chi non si sente da Juve lo dica’. Zitti tutti, compresi i tre nuovi attaccanti acquistati in estate, e quel silenzio è stata sicuramente la miglior risposta. Per ora la cura Spalletti non si vede, magari si intravede, ma senza dare i frutti sperati”.
Spazio anche alle dichiarazioni di Antonio Conte, che dopo il deludente ko del suo Napoli in casa del Bologna ha detto di non avere alcuna intenzione di accompagnare il morto: “Nel gergo di Conte deve intendersi come un avviso ai naviganti. La squadra deve svegliarsi: la classifica non è ancora preoccupante, ma le prestazioni sì”.
