“Non accompagno il morto”, De Maggio: “Vi spiego cosa voleva dire Conte”
Oggi alle 18:30Le Interviste
di Antonio Noto

Io non accompagno il morto” A cosa si riferisce Conte nelle dichiarazioni della conferenza stampa al termine di Bologna-Napoli? Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha dato una sua chiave di lettura nel corso di ‘Radio Goal’: “Si riferisce all’atteggiamento che hanno avuto i giocatori.

Come si fa quando si va ad un funerale? Si va lì con un tono dimesso, silenzioso, con il capo chino, tutto quello che non vuole Conte. Cioè lui non va con chi abbassa la testa, non lo accompagna il morto funerale, per questo suona la sveglia. Poi a me è piaciuta la comunicazione della società: Conte è la garanzia”.