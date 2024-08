Matthaus, che bordata a Kim: "Non può giocare al Bayern Monaco! Questo non è il Napoli..."

Vincent Kompany avrà anche vinto al debutto sulla panchina del Bayern Monaco contro il Wolfsburg nell'esordio di Bundesliga 2024/25, ma c'è chi non è rimasto per nulla soddisfatto dalla prestazione di alcuni giocatori Die Roten per via di molteplici sbavature e sviste che hanno contribuito fortemente a complicare la partita, poi terminata 3-2. È Lothar Matthäus ad analizzare la prima apparizione della squadra bavarese in veste di opinionista per Sky Sport DE: "Il Bayern ha iniziato la nuova stagione con una vittoria. Anche se è stato un po' difficile, i tre punti alla fine contano. Anche le altre squadre di vertice come Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e RB Leipzig hanno avuto problemi nella prima giornata. È normale in questa prima fase della stagione dopo un Europeo", ha esordito l'ex attaccante dell'Inter.

Ma c'è un'area risultata particolarmente a disagio, insieme ad un focus speciale dedicato ad un ex giocatore del Napoli che fin qui non ha ancora convinto: "La difesa è e rimane il tallone d'Achille del Bayern - ha sentenziato Matthaus -. Naturalmente, anche gli errori commessi da Min-jae Kim e Dayot Upamecano sono un argomento di discussione nello spogliatoio. Non è possibile che Kim giochi come faceva a Napoli. Loro giocavano in modo molto diverso in difesa rispetto al Bayern. Non voglio offendere Kim - ha proseguito il tedesco -, ma semplicemente non ha il gioco chiaro e veloce, unito a una certa sicurezza, che è necessaria. Non mi è piaciuto fin dall'inizio. Salta la palla...non è quello che mi aspetto ai massimi livelli, non è da Bayern Monaco. Inoltre non ha la forza nei tackle che aveva a Napoli in questo momento".