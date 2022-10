Maurizio Costanzo e il derby del Sole: "Il mio amico Aurelio e la strana coppia Mou-Spalletti"

"Mourinho e Spalletti sono una strana coppia, ma anche interessante. Ce ne fossero di coppie così nel calcio".

"Il mio amico Aurelio e la coppia in panchina". Nel giorno di Roma-Napoli, Maurizio Costanzo presenta così la gara sul Corriere dello Sport: "Conosco Aurelio De Laurentiis - scrive il noto conduttore, che di recente è stato anche capo della comunicazione giallorossa - più di quanto conosca i Friedkin. Ci conosciamo da 40 anni, eppure non c'è una volta che io gli abbia fatto una telefonata per il risultato del Napoli e lui a me per uno della Roma. Questo vuol dire saper conservare l'amicizia. Mourinho e Spalletti sono una strana coppia, ma anche interessante. Ce ne fossero di coppie così nel calcio".