Mauro cita Conte: "Nessuno deve più pensare che Napoli sia punto di partenza"

Massimo Mauro è intervenuto durante Radio Goal per celebrare l’accordo tra il Napoli ed Antonio Conte: “Sono stati bravissimi tutti, la società ed il tecnico hanno fatto un lavoro bellissimo e difficilissimo. La storia insegna che dopo gli scudetti l’anno dopo è sempre complicato. Bisogna confermarsi a questi livelli, Conte e De Laurentiis vogliono che il Napoli si confermi. Non sarà facile perché Juve e Milan vorranno riscattarsi. L’anno prossimo sarà bellissimo vedere il Napoli giocare da vincitore. Quando c’è un condottiero che riesce a farsi seguire è tutto più facile. Nessuno deve pensare che Napoli è un punto di partenza, ma un punto d’arrivo.

Chi arriva a Napoli non vuole più andare via. La vera bellezza è questa: hanno confermato la promessa che Napoli è un punto d’arrivo. Una grande responsabilità. Ho fatto gli elogi a Di Lorenzo, il numero 10 del Napoli di Spalletti. L’anno scorso era irriconoscibile, quest’anno è tornato come quello di Spalletti. Conte è il più presuntuoso con le parole, ma umile con i fatti. Sempre motivatore in qualsiasi dichiarazione, non sbaglia mai. Per questo riesce a convincere. Avere un allenatore così significa che hai sempre un grande stimolo”, le sue parole a Kiss Kiss Napoli.