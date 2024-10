Mauro contro Leao: "Avete mai visto un grande giocatore col suo atteggiamento?"

vedi letture

Massimo Mauro, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Pressing parlando tra i vari temi di Rafael Leao. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da MilanNews: "Avete mai visto un grande giocatore con l'atteggiamento di Leao? Quelli che fanno squadra, quelli si fanno seguire dai compagni. Leao ha delle caratteristiche pazzesche, ha delle qualità eccezionali. Il problema è quando non ha la palla, quando le cose non vanno bene, è un uomo in meno. Leao deve diventare un giocare che fa squadra".