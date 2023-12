Mauro: "Giusti i 9 punti di distacco con il Napoli. La Juve è più forte in ogni zona del campo"

Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in cui ha commentato il big match di campionato tra le sue due ex squadre che andrà in scena questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.

"Giusti i 9 punti di distacco del Napoli dalla Juve?

"Sì per quello che abbiamo visto fino ad ora: la Juventus ha scelto la via dell'umiltà e del rispetto per l'avversario e i suoi sforzi sono stati premiati. Il Napoli invece era campione d'Italia ma non si è riproposto con le giuste accortezze. Capitò anche a noi, l'anno dopo dello scudetto, quando avemmo un inizio terribile. Kvara ne è il simbolo: è un giocatore fantastico ma se non trova altri modi di attaccare va in difficoltà."

Mauro ha poi aggiunto: "La Juve è più forte del Napoli in ogni zona del campo: dietro Bremer è il comandante e Gatti sta facendo molto bene. Anche Alex Sandro e Rugani nelle ultime gare hanno avuto un buon rendimento, insieme ai due esterni che hanno fatto bene anche in fase difensiva. Il Napoli invece ha preso troppi gol e credo che questo sia stato il problema maggiore. Davanti Osimhen non ha giocato molto mentre la Juve può contare su quattro attaccanti di tutto rispetto, di cui mi stupisco che abbiano segnato poco."