Mauro: “Nazionale? Strano che alcuni giocatori siano andati via, io sarei rimasto”

Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio 24 del momento dell'Italia: "Ho detto che nel 2006 Barella non avrebbe trovato posto in quella Nazionale ma non significa che non sia un ottimo giocatore, lo è. Ma un problema esiste se non abbiamo vinto contro la Macedonia che è una buona squadra di serie B. Jorginho non deve lamentarsi dei rigori sbagliati: rigore sbagliato è normale, a tutti i grandi è successo, deve lamentarsi di non aver inciso con la Macedonia. Trovo strano che siano andati via i giocatori e non siano andati in Turchia, io sarei rimasto in un momento del genere".