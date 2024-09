Mauro: "Preferisco Vlahovic a Lukaku. Uomini-chiave? Faccio due nomi"

Tempo di big match in Serie A. Oggi alle 18, la Juventus di Thiago Motta ospiterà il Napoli di Antonio Conte dopo il successo in Champions League. Una partita che ci dirà senz'altro di più delle ambizioni delle due formazioni anche se è comunque troppo presto per tirare delle conclusioni. Grandi giocatori a confronto specialmente nei reparti avanzati delle due squadre. A guidare gli attacchi ci saranno con ogni probabilità Dusan Vlahovic per i padroni di casa e Romelu Lukaku per la squadra partenopea.

E proprio sul reparto avanzato, e i due giocatori in particolare, si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il doppio ex di serata Massimo Mauro: "Vlahovic o Lukaku? Vlahovic, anche perché è più giovane. Ma se Conte vuole sempre Lukaku, un motivo ci sarà senz'altro". L'ex centrocampista si è poi soffermato su chi potrebbero essere gli uomini chiave di questa sfida: "Koopmeiners e Anguissa - ha sentenziato senza dubbio - L’olandese gioca prima col cervello che con i piedi e il camerunese sa fare tutto. Chi vince all’Allianz Stadium sarà l’anti-Inter per lo scudetto? In ogni caso, è ancora presto - ha concluso Mauro -. L’anti-Inter dipenderà dall’Inter stessa, sulla carta ancora superiore a tutti".