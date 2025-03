Mauro: "Se ci fosse stata serenità a Napoli avremmo vinto 5-6 Scudetti di fila"

Massimo Mauro, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Un mio Napoli-Milan? Quando non vedemmo la palla per 80 minuti ma vincemmo 3 a 0 nell’anno dello scudetto con due goal di Carnevale ed un goal di Maradona. Il Napoli-Milan di domenica sarà difficile perché il Milan ha diversi contropiedisti, il Napoli deve stare attento perchè ha il dovere di vincere. L’obiettivo del Napoli dev’essere quello di non far scappare troppo l’Inter, ma per me il campionato del Napoli è già da 10 in pagella.

Zico? E’ stato quello che avrei scelto da allenatore, era il compromesso di tutte le qualità che deve avere un giocatore. Platini, Zico o Maradona? Maradona è stato il più forte di sempre e per un compagno di squadra, averlo dalla sua parte, era straordinario. Era il più forte ed il più generoso. Scelgo Zico e non Maradona, li ho conosciuti bene entrambi.

Se a Napoli avessimo avuto serenità, con quella squadra, avremmo dovuto vincere cinque o sei campionati di fila. E’ stato, invece, un miracolo che abbiamo vinto uno scudetto. Avemmo molte difficoltà in quegli anni. Ho pianto, ho sofferto, ho gioito insieme a Diego. Lui veniva a casa mia tutte le sere quasi ed ho conosciuto il movimento che c’era dietro di lui. Ero contento, è difficile da incontrare persone del calibro di Diego come calciatore e come uomo. Diego è paragonabile ai grandi pittori, ai grandi musicisti, con una fantasia ed un’intelligenza sopra la media, ma con difficoltà esistenziali”.