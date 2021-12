Mauro stronca la Juve: “Non farà molta strada continuando a giocare così"

Intervistato da "Gazzetta.it", Massimo Mauro, ex giocatore, tra le altre, di Udinese e Juventus, analizza il momento della squadra di Allegri: "La Juventus? Ha recuperato qualche punto su Milan, Napoli e Atalanta, ma guardando al gioco espresso finora non credo le possa bastare per rimontare. Per restare all’ultima gara con il Cagliari, ha sbagliato 2 gol pazzeschi, e la rete di Kean è nata da circostanze fortuite: se la Juventus di Allegri pensa di giocare così, non credo farà molta strada”.