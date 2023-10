Mauro su Osimhen: "Garcia fa bene, ma la stella della squadra non può continuare così"

Massimo Mauro, ex azzurro, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Mauro, ex azzurro, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Osimhen? Il giocatore più importante della squadra non può continuare in queste condizioni, anche se si impegna e fa gol. Alla lunga non vedo una cosa positiva per la squadra. L’allenatore fa bene però a puntualizzare alcune cose dicendo ok sei forte, ma attenzione a come ti comporti".