Mazzarri: "5 trasferte di fila senza segnare? Anche oggi tante palle gol..."

Nella conferenza stampa di ieri, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è stato interrogato sulla sterilità offensiva della sua squadra, a secco addirittura da 5 trasferta di fila. Per il tecnico un problema di concretizzazione creando molto, ma in realtà i numeri lo smentiscono (appena 0,5xG creati). Di seguito l'estratto in conferenza.

Il Napoli non segna in trasferta da 5 partite. Non accadeva da 40 anni.

"Bisogna ritrovare la condizione psico-fisico. Inutile dirlo, voi c'eravate prima di me, è un'annata tribolata. Anche oggi ci sono state tante palle gol, si piglia il palo... poteva essere autogol. Oggi come col Monza; non è facile dare spiegazione a queste cose. Di sicuro non siamo brillanti nel fare certe giocate".