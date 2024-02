Mazzarri in confusione: "Anche l'anno scorso si soffrì con lo Spezia! Creato, ma preso gol al primo tiro"

Walter Mazzarri ha replicato come prima domanda alla difficoltà nel creare palle gol.

Nella conferenza stampa odierna dopo il pari col Genoa, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha replicato come prima domanda alla difficoltà nel creare palle gol.

Sulle scelte di Natan e Traoré e la difficoltà nel creare palle gol: "Costruire di più? Dipende, anche l'anno scorso in gare chiuse come con come lo Spezia la squadra l'ha sbloccata alla fine. Quando mettono un tram davanti all'area ed hanno quel comportamento, anche l'anno scorso in fiducia, la vinse solo nel finale con Raspadori. Il Genoa ha anche valori, ha giocatori bravi in contropiede e non è semplice. Abbiamo avuto anche un paio di occasioni per sbloccarla, poi alla prima occasione, al primo errore prendiamo sempre gol, per fortuna che abbiamo questo grande pubblico che ci aiuta fino alla fine perchè è un'annata strana. Traorè? Dopo un mesetto di preparazione l'ho dovuto mettere in campo, dobbiamo anche vederli questi giocatori altrimenti li teniamo tutto l'anno in panchina? Poi avremo bisogno nelle prossime. Natan è entrato dopo l'infortunio perché Ostigard era ammonito, e non hanno ammonito diversi loro, e poteva rischiare il rosso, come ci è capitato tante volte quest'anno. Ho lasciato addirittura Kvara in campo rischiando, gli ho detto di stare attento al secondo giallo. Per noi è imprescindibile per poter fare gol".