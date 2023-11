Mazzarri, l'ultima intervista: "Ho studiato a memoria il Napoli di Spalletti. Tutti tornerebbero..."

Che fosse in contatto con ADL e vicino al Napoli lo si era percepito già a fine ottobre in una sua intervista al Corriere dello Sport.

Walter Mazzarri sarà il successore di Rudi Garcia. Che fosse in contatto con ADL e vicino al Napoli lo si era percepito già a fine ottobre in una sua intervista al Corriere dello Sport. Di seguito alcuni stralci: "Da quando è presidente De Laurentiis sono quello che c’è stato più a lungo. Voglio solo dire che con lui ho avuto un rapporto stupendo. E se fosse stato per De Laurentiis sarei rimasto tanti anni ancora, come si usa in Inghilterra. Però, lo dissi anche a suo tempo, dopo quattro anni se non cambi tutti i giocatori o non ne cambi tanti, diventi troppo prevedibile. È anche una questione di linguaggio. Pensai che fosse quello il momento di andar via".

Sul calcio più vicino al suo ideale: "Il Napoli di Spalletti, beh, quello piace a tutti, io il 4-3-3 non ho mai potuto farlo perché non avevo i giocatori adatti. L’anno scorso il Napoli ha trovato un’alchimia incredibile. Ha fatto un calcio bello, bellissimo. Il 4-3-3, con tutti i movimenti delle catene di destra e di sinistra, i terzini che, a volte, invece di allargarsi costruivano da dentro. Insomma, tante novità e il Napoli le ha assimilate meglio di altri".

Ed ancora: "Il Napoli che mi piaceva tanto l’anno scorso con Spalletti me lo sono studiato a memoria. Conosco tutti i movimenti che facevano, questo fa parte di me. A Napoli vorrebbero tornare tutti perché è una squadra forte, il club è diventato importante. Napoli è un posto affascinante".