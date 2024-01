Mazzocchi: "Sono uno 'casa e chiesa', mi chiamavano 'mezzo chilo'. Gigli? Nati a Nola..."

Pasquale Mazzocchi, nuovo acquisto del Napoli, parlava così a Dazn qualche giorno fa

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Pasquale Mazzocchi, nuovo acquisto del Napoli, parlava così a Dazn qualche giorno fa: "Da piccino ero molto magrolino, a Napoli mi chiamavano "mezzo chilo". Io sono uno 'casa e chiesa' come si dice dalle mie parti. Festa dei Gigli di Barra? E' una festa importante, si festeggia San Paolino, si festeggia a Nola in realtà, un paese in provincia di Napoli, poi la festa nata lì è stata portata anche a Barra".