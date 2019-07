Mazzola: "Icardi alla Juve non si troverebbe bene, meglio il Napoli"

Sandro Mazzola conosce bene Mauro Icardi perché, da grande tifoso interista, l'ha visto trascinare la sua squadra nel corso delle ultime stagioni, eccezion fatta per quella da poco terminata. La leggenda ex Inter ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Icardi mi piace tantissimo, vorrei trattenerlo. Spero che non andrà mai alla Juventus. Con quelle maglie lì, in quell'ambiente lì secondo me non si troverebbe bene. Meglio Napoli per lui. James Rodriguez? Cavoli, se lo prendesse... Ancelotti lo conosce bene. Per l'anno prossimo il campionato sarà più equilibrato. La Juve ha qualcosina in più, ma c'è il rischio di sentirsi troppo bravi e si incappa in errori quando si ha qualcosina in più".