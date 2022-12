Mazzola: "Neppure Maradona accarezzava la palla incollandola al piede come Pelè"

Sandro Mazzola, che ha incontrato Pelé la prima volta nella finale della Coppa del Mondo del 1970 ad Azteca

Sandro Mazzola, che ha incontrato Pelé la prima volta nella finale della Coppa del Mondo del 1970 ad Azteca, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica dove ha parlato così di 'O Rei': "Anche se è difficile dirlo, secondo me è stato il più grande di tutti i tempi. Pelé era un alieno. Mi lasciava stupefatto quando dribblava lungo la linea del corner, senza mai perdere il pallone. L'aveva incollato al piede e lo accarezzava come non ho visto fare più a nessuno, nemmeno da Maradona o Messi. E poi sorrideva sempre, vorrei che i ragazzi di oggi vedessero quei filmati. Pelé era l'allegria del gioco, la pura bellezza".