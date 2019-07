Mediaset, Barzaghi: "Strategia diabolica Juve, non vuole Icardi ma Lukaku! Napoli unica alternativa..."

Marco Barzaghi, inviato Mediaset per l'Inter, si è soffermato sul possibile affare tra nerazzurri e Napoli per Mauro Icardi nel suo intervento ai microfoni di Radio Marte: “Oggi siamo venuti a scoprire la strategia della Juventus: vuole tenere bloccato Icardi fino a fine mercato per poi lasciarlo all’Inter e nell’ultimo giorno di mercato soffiare Lukaku per stravincere. E’ una strategia quasi diabolica per far fuori un’avversaria ancor prima di cominciare.

Il Napoli è l’unica alternativa credibile alla Juventus perché Icardi non vuole lasciare l’Italia e si sta anche spazientendo. Pepè piace a diverse squadre, ha una valutazione elevatissima ed è un rischio importante per un giocatore esploso in questa stagione. Non è l’attaccante fisico che vorrebbe Conte per cui lo depennerei dalla lista dell’Inter”.