Mediaset, Biasin: “Inter ha 15 gare in più del Napoli altrimenti Scudetto era già in tasca! E quell’errore dell’arbitro…”

vedi letture

Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing': “Se c’è una cosa buona che lascia la sconfitta di Bologna, è che mercoledì la gara non verrà minimamente ritenuta di secondo piano. Avrei preferito vincere a Bologna, certamente, ma in questo momento non si può tornare indietro e visto com’è andata mi auguro, e sono convinto, ci sarà una reazione mercoledì col Milan.

Non sono tra quelli che trasformano le sconfitte in dramma, come in generale tutti i tifosi, in 4 giorni passiamo dall’Inter epica col Bayern ad una squadra stanca e senza ricambi, ma siam abituati. Il dato di fatto è che c’è un duello, il Napoli è stato bravissimo ma anche perché l’Inter ha giocato 15 gare in più, senza queste gare potrebbe avere già lo Scudetto in tasca ma s’è scelto questa cosa meravigliosa, può vincere tutto o niente, ma ha tante possibilità, bisogna mettersi nella testa dei giocatori e comprendere che ci può stare una gara come questa. E’ difficile non fare un gol, a Bologna ha fatto un tiro tutta la partita, sono stanchi, capita.

Straordinario lavoro di Conte? Allora Spalletti cosa fece, un miracolo… furono venduti tutti. Alibi rimessa? No, ma Colombo credo sia il miglior arbitro italiano in questo momento e da lui non mi aspetto che faccia passare una cosa del genere che poi può condizionare poi la stagione".