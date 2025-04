Mediaset, Biasin non ci sta: “Semifinale Champions non scontata! Forse perdi tutto, ma sei lì!”

Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione Mediaset: “L’Inter ha raggiunto l’obiettivo di giocarsi tutti i fronti, poi però c’è l’obiettivo di quagliare, vincere qualcosa ma dipende da tante cose. L’Inter è stanca, più nella testa che nel fisico, ha avuto tanti infortuni ed ha perso certezze. Ha trovato anche avversari forti, la Roma ha meritato, il Milan ha strameritato la finale, deve fare i conti con ciò che ha avuto, fare il massimo in tutte le competizioni. La critica è doverosa, 3 partite perse con 0 gol fatti, mai successo con Inzaghi, e tra 3 giorni c’è una semifinale di Champions come cosa scontata, ma non lo è arrivare lì per un’italiana.

Probabilmente non vincerai neanche la Champions perché lì ci sono squadre fortissime, ma non diamola per scontato perché le squadre italiana la giocano ogni tanto… 18 punti in meno? Sì, ma rispetto ad una squadra di Inzaghi ed i punti fatti da Inzaghi, ma quest’anno gioca la semifinale Champions, questo ti costa molto. Se sei lì fino in fondo per vincere significa che hai fatto bene il tuo lavoro, il gruppo funziona, poi si vedrà se vincerà o meno”.