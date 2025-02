Mediaset, Cesari senza parole: “Giallo Mkhitaryan automatico. Perché? Boh, si sarà dimenticato…”

Nel match tra Inter e Genoa l'arbitro Piccinini avrebbe dovuto ammonire il diffidato Mkhitaryan, che avrebbe poi saltato la partita col Napoli, invece inspiegabilmente il giallo non è stato estratto, su un'azione in cui l'armeno commette fallo ed evita la ripartenza.

Ne ha parlato l'ex arbitro Graziani Cesari nel corso della trasmissione Mediaset 'Pressing': “Il cartellino giallo per Mkhitaryan è automatico, c’era un solo difendente dell’Inter e Acerbi non poteva sostenere il contropiede. E’ codificato, automatico. Perché non è stato ammonito? Non lo so, si sarà dimenticato (ride, ndr)”.