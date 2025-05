Mediaset, l’interista Biasin: “Parma? No, io rimpiango i punti degli errori arbitrali…”

Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, si esprime così a Pressing, trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Parto dalla frase di Conte, chi vince fa la storia e gli altri la leggono, la trovo coerente perché ha sempre detto che il secondo è il primo dei perdenti, anche all’Inter. Contesto però due cose: chi dice che la rosa dell’Inter non è all’altezza dei tre fronti perché è arrivata in fondo a tutto: lotta per lo Scudetto, è in semifinale di Champions ed è uscita in semifinale di Coppa Italia.

Poi contesto la frase attenzione che arriva l’inferno, l’Inter se la gioca al ritorno dopo quell’andata che ha fatto lì, è prima nel ranking uefa europeo, ascoltate anche cosa dicono all’estero dell’Inter mentre qui sono pronti i processi se non va in finale e se lo Scudetto va al Napoli. L’anno prossimo se sarà di nuovo in corsa su tutto sarò qui che vi dirò lo stesso. -15 in campionato? Il Bayern ti ha tolto ogni energia, l’hai eliminato, quella successiva col Bologna ti è costata tutto e volevano fare un punto. Parma? Io più che Parma rimpiango anche errori arbitrali dove sono spariti dei punti di qua e di là”.