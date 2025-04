Mediaset, Matri: “Pure dal Napoli segnali non buoni, ma ko Inter peserà molto”

Alessandro Matri, ex attaccante della Juventus e non solo, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “E’ una brutta sconfitta per l’Inter. Il Napoli pure non ha fatto una bella partita, pure non sono buoni segnali se guardiamo le prestazioni ma Conte mantiene viva la mentalità, la squadra sa soffrire e forse quello è mancato all’Inter perché il pareggio pure poteva far comodo.

L’Inter è su tutti i fronti, ha tante partite in più, ma sul gol è questione di attenzione, non di stanchezza. Il Napoli ha l’allenatore che su queste cose non abbassa lo sguardo, poi è bravo anche mediaticamente a spostare l’attenzione. La sconfitta dell’Inter peserà molto ed il calendario è ancora complicato con le romane”.