Mediaset, Ordine smaschera l’Inter: “Infortuni hanno svelato limiti mercato e della famosa seconda squadra!”

vedi letture

Franco Ordine, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “La grande differenza per l’Inter rispetto all’anno scorso è che quest’anno c’è stato un numero elevato di infortuni e così s’è scoperto l’altro deficit, la cifra tecnica di quella considerata la seconda squadra che avrebbe vinto lo Scudetto da sola.

Ad Inzaghi diamo questo alibi clamoroso, il mercato estivo Taremi e Zielinski, come contributo, ha dato zero. Tutti i fattori messi insieme danno la spiegazione di quanto accade. Non c’è solo una questione fisica, ma se ne esce solo se vai lì e fai la partita della vita”.