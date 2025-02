Mediaset, Ranocchia: “Calha non in forma, ma c’è un solo vero problema per l’Inter”

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Non credo lascerà strascichi, l’Inter quest’anno ha sempre reagito nella partita seguente dopo una sconfitta. Nel 2T è mancata intensità, pure fisicamente alcuni non stanno secondo me benissimo. Calha sposta tanto e dopo l’infortunio sta facendo fatica a trovare la forma. La Juve poi ha concretizzato, dopo un tempo per uno ma non cambia molto nel percorso dell’Inter secondo me che è lì sempre vicina al Napoli.

Per me l’unico problema dell’Inter resta l’Inter, se non tiene alta la tensione va in difficoltà, come nel secondo tempo o a Firenze, ma se affronta la gara con un po’ di paura qualsiasi squadra invece fa fatica contro l’Inter. L’annata comunque è su tre fronti, può persino vincere la Champions anche se è difficile mentre le altre fanno fatica ad avere questa visione. Poi le vince, non le vince, ma è una differenza con le altre italiane”.