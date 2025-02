Mediaset, Tacchinardi: “Inter senza fame e se non girano quei 4 lì le alternative non incidono”

vedi letture

Alessio Tacchinardi, ex calciatore e oggi allenatore, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Può essere la svolta per la Juventus, ci ha messo intensità, voglia nel secondo tempo ed ha meritato. Nel primo tempo l’Inter ha fatto una grande partita, ma poi è venuta fuori la Juve.

L’Inter nelle ultime 5 ha fatto 7 punti, ha preso imbarcata a Firenze, poi ha vinto con difficoltà ed ora Torino, sì Calha non è al meglio ma i cambi non danno impulso. Se quei 4-5 big non giocano al massimo ci sono problemi. Poi Taremi e Arnautovic non incidono e quindi non possono giocare sempre quelli lì come Lautaro. Le alternative mancano e manca anche fame in alcune partite. Calhanoglu sul gol va molle, è evidente, fisicamente non è al massimo e fa fatica”.