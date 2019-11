Mediaset, Taveri: "A cosa servirebbe Ibra? Avanti con l'età e reduce dall'MLS..."

Mino Taveri, giornalista Mediaset, ha affrontato il tema Zlatan Ibrahimovic, accostato al Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "A cosa servirebbe Ibrahimovic? Ibrahimovic ha bisogno di una squadra che lo supporta, quindi poi cosa fai? Cambi tutto per Ibrahimovic? Non è più un ragazzino e finora ha giocato in MLS. Secondo me è meglio lavorare con i calciatori che il Napoli già ha e non cambiare tutto per un giocatore avanti con l'età come Ibrahimovic. Lozano? Nel calcio italiano non c'è pazienza, soprattutto quando sei una big. Pensavo che Lozano si inserisse prima, continuo a credere che sia un gran calciatore".