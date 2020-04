Mediaset, Taveri: "Il calcio è un'azienda che come le altre prova a tutelarsi economicamente"

Mino Taveri, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il problema sono i diritti televisivi e gli sponsor. Non dimentichiamo che ogni partita di Coppa e ogni turno superato porta dei soldi nelle casse delle società. Far ripartire il campionato vuol dire far ripartire anche le coppe, che porterebbe altri profitti. Il calcio è un'azienda, che sta provando a tutelare gli interessi economici come stanno facendo tutte le altre azienda".