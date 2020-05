Mediaset, Taveri: "UEFA non ha ancora stabilito date precise per la ripresa"

Mino Taveri, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla ripresa delle competizioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Malagò non può dire una cosa campata per aria, ma siamo sempre alle solite. Neanche lui può controllare i contagi e il virus da quando le squadre si alleneranno in gruppo. UEFA? Ha un atteggiamento un po' altalenante. Prima ha lasciato libero arbitrio, poi ha minacciato mettendo a rischio la partecipazione alle coppe. Abbiamo consultato l'UEFA e mi risulta che non ha ancora stabilito date precise".