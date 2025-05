Mediaset, Trevisani difende Inzaghi: “Io preferisco arrivare in fondo a tutto, anche col rischio di fare zero titoli!”

Riccardo Trevisani, telecronista Mediaset, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “L’Inter ha fatto una grande gara qui, sul ritorno qualche dubbio c’è. Il discorso sull’Inter è che l’ha fatto l’anno scorso l’operazione campionato, quando voleva la seconda stella ha fatto 94 punti, poi è stata anche sfortunata avendo molti più infortunati e non è riuscita a gestire i tre fronti e rischia pure i zero titoli. Può succedere.

L’anno scorso bellissimi i 94 punti, ma uscì a dicembre in Coppa Italia col Bologna ed a febbraio con l’Atletico Madrid. Un tifoso ambizioso preferisce sempre ad aprile essere dentro tutte le competizione, io sono sempre per farne tre. Chi dice non è valsa la pena decidesse oggi, se va in finale di Champions poi non li voglio sentire”.