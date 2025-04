Mediaset, Trevisani: “Lo dico da tempo, Napoli senza ostacoli e Inter stanca e rosa vecchia per tre fronti!”

vedi letture

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing': “Da settimane lo dico, non vedo ostacoli nel calendario del Napoli e c’è solo da capire se l’Inter terrà il passo viste le tante partite e pare evidente che non lo stia tenendo. L’Inter farà una grande partita a Barcellona, come sempre ha fatto in Champions, l’anno scorso era infallibile in campionato e quest’anno lo è stata finora in Champions. Non è una scelta, ma inconsciamente è così ed oggi è sulle gambe: la Roma ha giocato benissimo il primo, ha meritato di vincere, così come il Bologna e il Milan nei secondi tempi.

Vi dissi dopo il Bayern, occhio che dopo questo ciclo di gare si presuppone un crollo in una partita, non ce la fa manco il Real Madrid che non vincerà un titolo. E’ dura far bene ogni 3 giorni e quando cambi tanto per gestione o infortuni le cose non vanno bene. La squadra è stanca, pure Lautaro oltre che nervoso, e Barella ti fa capire come sta l’Inter perché è stato drammatico. Lui è l’adrenalina, se non è al meglio lui… Thuram non c’è, l’età media è alta. ha avuto molti infortuni in più sull’anno scorso…”.