Mediaset, Zazzaroni: “Conte è così da sempre, è un ossessivo e potrebbe persino stare di nuovo fermo!”

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “Conte? Continuate a parlare della Juventus, ma non c’è la Juventus. E’ più facile si fermi un anno che vada da un’altra parte. Conte è questo, deve essere arrabbiato col mondo per rendere, è un ossessivo, non è comune, lui tiene alto il livello così, si autocarica altrimenti non è vincente. Ha una squadra inferiore, Conte è questo.

Si parla di Juve e Milan ma non l’hanno mai cercato… a parte uno che chiama ogni tanto, ma forse lo cerca quello sbagliato, ma lui non risponde (ride, ndr) ma ha altri due anni di contratto e ce li ha con De Laurentiis. I vincenti fanno così, persino Fabregas, se non gli fanno la squadra… lui non vuole arrivare decimo. Resta se può fare sesto settimo, altrimenti ha tante offerte. Conte teme di non vincere e di essere considerato il colpevole, c’è grande consenso a Napoli però dopo le ultime dichiarazioni qualcuno ha mosso qualche nervo”.