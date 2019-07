Melis: "Ho dato un consiglio a Barella, avrebbe fatto comodo a Napoli e Milan"

Nicolò Barella è un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo un lungo inseguimento, il club nerazzurro è riuscito a mettere a segno un importante colpo in prospettiva, assicurandosi uno dei migliori talenti del calcio italiano. Un ragazzo che Giorgio Melis conosce molto bene, avendolo allenato negli Allievi del Cagliari. Tuttomercatoweb.com ha parlato dell'avventura che attende il centrocampista classe 1997 con il tecnico sardo: qualche consiglio e tante carezze per l'ultimo figlio dell'Isola che ha spiccato il volo.

Giorgio Melis, Barella ha coronato il suo sogno. Cosa potrà dare alla squadra di Conte?

"Porterà freschezza e determinazione. Gli ho sempre consigliato di trovare una squadra in cui potesse essere titolare, credevo potesse far comodo al Milan o al Napoli; adesso è arrivato nell'ambiente giusto al momento giusto. Conte lo ha voluto fortemente, credo che abbia tutte le carte in regola per continuare a farci vedere le potenzialità mostrate negli ultimi anni. L'Inter è il posto ideale per fare l'ultimo salto di qualità, anche se ormai non deve dimostrare più niente a nessuno".