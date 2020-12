Membro Consiglio Coni: "Giudizio giusto, non poteva che essere così per l'alto profilo del Collegio"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Angelo Maietta, membro della I Sezione del Collegio di Garanzia del Coni: "Avevo già detto che qualsiasi sia stato l’esito del giudizio in terzo grado sarebbe stato quello giusto, per l’alto profilo dei componenti del Collegio. Si rigiocherà Juve-Napoli, sarà stabilito sul campo il merito sportivo, come è giusto che sia. Le conclusioni fatte dalla Procura non sono assolutamente influenti, le motivazioni che spingono la Procura sono solo vagliate dal Collegio. Il Collegio ha 30 giorni di tempo per il deposito, probabilmente stavolta verranno depositate prima.

Sentenza storica? Non è troppo calzante, non credo che questa sentenza vada vista nella fattispecie, si basa su violazione di norme primarie e di forza maggiore. La storicità può essere utilizzata come categoria per il grande clamore intorno a questa vicenda, soprattutto per la durezza della Corte d’Appello federale.

Giustizia è fatta? E’ sempre vero in uno stato di diritto".