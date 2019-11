Meret: "Bellissima serata, peccato per il gol! Europeo? Voglio esserci, lavoro per dimostrare le mie qualità!"

Debutto con la maglia della nazionale per Alex Meret, impegnato nel finale del match contro l'Armenia. Queste le parole del portiere nel post partita ai microfoni di Rai Sport: "Bellissima serata, abbiamo fatto una grande partita, peccato per il gol, ma sono contento della prova che abbiamo fatto. Gerarchie? Sicuramente vorrei essere all'Europeo e questo è il mio obiettivo, devo continuare a far bene in campionato e dimostrare le mia qualità. Io sarò sempre a disposizione cercando di fare il meglio, poi sarà il mister a decidere. Il gol? Abbiamo perso una palla ingenua in impostazione, poi da fuori un gran tiro e non era facile".