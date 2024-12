Meret in mixed: "Campionato tosto ed equilibrato, dobbiamo tenere il passo"

vedi letture

In zona mista, ai microfoni dei cronisti presenti, è intervenuto il portiere del Napoli Alex Meret per analizzare la sconfitta subita conto la Lazio in campionato tra le mura amiche del Maradona: “Il mister ci ha detto che siamo sulla strada giusta, è stata una gara buona gara da parte nostra. Abbiamo creato pericoli alla Lazio, ma non siamo riusciti li davanti e purtroppo abbiamo subito gol in una delle poche occasioni che hanno creato. Ci dispiace molto e dobbiamo pensare già alla prossima a tornare alla vittoria.

Sicuramente stiamo vedendo che ci sono tante squadre lì davanti, è un campionato equilibrato e dobbiamo tenere il passo. Ci sono quelle che gli anni scorsi non hanno fatto bene e stanno facendo un buon campionato e grandi squadre più indietro che possono tornare in vetta. È un campionato veramente tosto quest’anno e dobbiamo cercare di restare lì davanti”.