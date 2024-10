Meret verso l'Atalanta: "Ci aiuterà a limitarli tutta la corsa fatta in preparazione"

Alex Meret, portiere del Napoli, si è proiettato anche alla sfida di domenica contro l'Atalanta nella sua intervista a Radio Crc: "Come state preparando la gara con l'Atalanta? Domani guarderemo i video e il mister, come in ogni partita, la preparerà al meglio. Lavoreremo su uscite, pressioni e come cercare di sfruttare noi il nostro gioco e come provare a limitarli. Il mister cura ogni dettaglio e dobbiamo seguire quello che ci dirà.

Ci potrà aiutare la grande intensità espressa già contro il Milan: è un fattore fisico che i ragazzi dal ritiro stanno correndo veramente tanto. Conte li mette sotto pressione, fanno un gran lavoro. C'è sempre voglia di sacrificarsi per il compagno, si fa una corsa in più e questo poi, alla lunga, aiuta. Correre di più è una cosa positiva: fisicamente stiamo bene".